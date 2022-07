Deelauto’s van Greenwheels nu ook in Bodegraven

De auto’s moeten bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid in het centrum. Want uit onderzoek blijkt dat één deelauto van Greenwheels ervoor zorgt dat er gemiddeld elf auto’s minder op straat staan. ,,Het aanbod van deelauto’s zorgt er voor dat onze inwoners weer een nieuwe manier hebben om zich van A naar B te verplaatsen”, zegt wethouder Robin Kersbergen. De wagens staan op vaste parkeerplekken en je kunt ze vinden via de app van Greenwheels.

Scooters

Deelvervoer is al hot and happening in grote steden, maar komt nu ook voorzichtig op gang in het Groene Hart. Zo staan in Alphen, Gouda en Woerden al rode auto’s van Greenwheels. In Alphen kun je bovendien een elektrische deelscooter pakken van GO, dat ook interesse heeft om naar Gouda te komen.