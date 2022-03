Deelkasten zijn uitkomst voor mensen in armoede: ‘Sommigen komen uit schaamte alleen ‘s nachts’

,,In Alphen zie je op veel plaatsen al een mini-bieb. Maar onze kast bevat ook voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Het is bekend dat bijvoorbeeld niet alle meisjes het geld hebben om maandverband of tampons te kopen. Dit is slechts een van de voorbeelden van armoede”, vertelt Carin de Vries. Zij is namens de gereformeerde kerk Het Kruispunt de initiatiefneemster van de deelkast, die afgelopen zaterdag werd geopend.