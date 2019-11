Demonstrant Extinction Rebellion ketent zich vast aan auto Cora van Nieuwenhuizen, minister 'via achterdeur vertrokken’

oproep Gezocht: Waar moet volgens jou echt een themacafé voor komen?

12:21 Natuurlijk, je kunt ‘gewoon’ naar het café om mensen te ontmoeten en mooie gesprekken te voeren. Zoek je mensen om bepaalde ervaringen of kennis mee te delen, of gewoon elkaar even tot steun te zijn, dan kun je terecht bij één van de vele themacafés die er in het Groene Hart zijn.