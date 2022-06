Dennis vertelt op verjaardagen nog steeds smeuïge verhalen over zijn tijd achter de bar

Waarom mensen soms denken dat statushou­ders ‘onze’ huizen inpikken, terwijl dat niet zo is

‘Ze pikken ‘onze’ woningen in’, ‘achteraan aansluiten voor een huis’ en ‘Nederland is vol.’ Een kleine greep uit de honderden reacties op sociale media over de huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen. ‘Ze’ zouden ‘onze’ huizen inpikken. Maar is dat wel zo? En waar komt dat gevoel vandaan?

15 juni