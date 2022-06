Dennis wordt niet goed van de Alphense oppositie: ‘Als zij vóór zijn, zijn wij tégen’

De Calimero’s in de Alphense oppositie schreeuwen moord en brand over de Gnephoekplannen, die volgens hen natuurlijk van geen kant deugen. Ik word niet goed van die lui! Nooit deugt er eens iets. Nooit denken zij een keer constructief mee. Het is één grote klaagzang. Ze heten allemaal Lilian Marijnissen: altijd tegen en ondertussen geen of een slecht alternatief aandragen. Hun spel is simpel: ,,Als zij vóór zijn, zijn wij tégen.’’ Ter meerdere eer en glorie van henzelf. Het gaat hen er al lang niet meer om wat goed is voor ons. Bah!