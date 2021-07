Deze Alphense directeur moet files in Zuid-Holland aanpakken, maar waar begin je?

Harm-Jan bouwde een betaalapp voor festivals, maar toen kwam corona. Optimisme over herstel geeft hem goede hoop

8 juli De economie in het Groene Hart herstelt sneller dan verwacht van de coronacrisis, blijkt uit cijfers. Harm-Jan Bakker uit Bodegraven is een van de optimisten. Hij ontwikkelde een speciale betaalapp voor festivals. In coronatijd was zijn bedrijf op sterven na dood, maar nu gloort er weer hoop. Maar: we moeten niet te vroeg juichen.