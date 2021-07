Deze Alphense verkeersgoeroe moet files in Zuid-Holland aanpakken, maar waar begin je?

Myriam (18) hielp de Goudse Elke (75) de coronatijd door: ‘Meer mensen zouden dit moeten doen’

12 juli Voor haar inzet als vrijwilliger is de 18-jarige Myriam van Giesbergen in het zonnetje gezet. Net als negentien andere leerlingen van het Goudse Hoornbeeck college ontving Myriam het certificaat maatschappelijke diensttijd, omdat zij ruim tachtig uur investeerde in het helpen van kwetsbare Gouwenaars. ,,Het is een mooie beloning, maar ik hoefde er eigenlijk niets voor terug.”