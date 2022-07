Deze drie terrassen uit het Groene Hart staan in de Terras Top 100: ‘Beloning voor hard werken na pittige tijd’

37: De Vergulde Vos, Rijpwetering

Na een 55ste plek is De Vergulde Vos uit Rijpwetering nu opgeklommen naar plek 37. Daarmee is het het restaurant met het hoogst beoordeelde terras in het Groene Hart. ,,Daar zijn we echt super blij mee”, zegt eigenaar Arjan van Leeuwen (34), die samen met zijn vrouw Denise de scepter zwaait in het restaurant aan de Koppoellaan. ,,We komen steeds dichter bij de eerste plek, haha.”