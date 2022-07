Deze kapelaan zoekt grappend en grollend nieuwe generaties op (en hij zit ook op Snapchat)

Kapelaan Van Paassen verschijnt in de deuropening van zijn pastorie in Leimuiden: Blauw jasje aan en het kenmerkende witte boordje rond zijn hals. In de enorme woning zijn de ramen nog van enkel glas, maar het is nog goed te doen in de winter, zegt Van Paassen terwijl hij een notentaartje aansnijdt voor bij de Senseo. Met een grijns: ,,En anders kan ik altijd nog missionaris worden in een heel warm land.’’ Kapelaan Van Paassen, houdt z’n voornaam Bertran liever voor zichzelf omdat hij werk en privé wil scheiden.