Deze kweker hoeft niet te vrezen voor een torenhoge gasrekening: zijn kas is helemaal energieneutraal

Via de Slim Mel­den-app regent het klachten in Gouda: ‘Er gaan veel dingen niet goed hier’

Voor inwoners van de gemeente Gouda is het tegenwoordig een koud kunstje om melding te maken van overlast in het openbaar gebied. In nog geen twee jaar tijd kwamen er meer dan 25.000 meldingen binnen op de app Slim Melden Gouda. Wat valt er te klagen?

19 september