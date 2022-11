Deze mannen met losse handjes praten met elkaar over huiselijk geweld: ‘Ik ben veel rustiger geworden’

In een buurthuis in Alphen komt iedere dinsdagavond een groep mannen samen om te praten over hun emoties. En dat is bijzonder. Want, zo zeggen ze vaak zelf, het zijn geen praters. De mannen hebben een ding gemeen: ze hebben aandeel in huiselijk geweld.