Deze vurige musical laat het leven van een onervaren prins en een verliefde soldaat zien

Komt dat zien!De geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en de strijd tegen de Fransen in het rampjaar 1672 staat al een heel jubileumjaar op de voorgrond in het Groene Hart. Voor theatermaker en regisseur Michiel van de Burgt uit Nieuwerbrug de ideale gelegenheid om een eigen musical te schrijven onder de titel ‘Water en vuur’.

Om maar even te beginnen met die Oude Hollandse Waterlinie en Michiel van de Burgt. Deze twee zijn al intens met elkaar verbonden, omdat Van de Burgt zelf is geboren en getogen in het gebied rondom de plek waar polders onder water werden gezet om de vijand in elk geval aan de oostkant van de Randstad te houden. Met succes, zo vertelt de geschiedenis, want de Fransen kwamen niet zover, behalve in de winter toen er ijs lag en ze de overkant bereikten om Zwammerdam en Bodegraven in de fik te steken.

Eer en glorie

Van de Burgt: ,,Water en Vuur gaat over Prins Willem III die in het Rampjaar pas 21 jaar oud is en door de omstandigheden rondom de gebroeders De Witt nooit een goede militaire achtergrond heeft gekregen. Hij positioneert zich achter de Waterlinie en wacht af wat er gaat gebeuren. Hij besluit om voor zijn eigen eer en glorie de stad Woerden terug te heroveren. Dat lukt uiteindelijk niet, maar hij kon bij thuiskomst wel zeggen dat hij strijd geleverd had.”

Voor Van de Burgt is het schrijven over de Oude Hollandse Waterlinie een thuiswedstrijd. ,,Ik weet precies waar de personages hebben gelopen, waar ze voeren en waar ze over het ijs zijn gegaan.” De meeste personages zijn echte mensen uit de geschiedenis. De soldaat en het boerenmeisje die hoteldebotel verliefd op elkaar raken zijn wel verzinsels uit de pen van Van de Burgt. ,,Het is een musical dus er moet echt wel een liefdesgeschiedenis in”, duidt de regisseur.

De musical gaat vrijdag en zaterdag in Bodegraven in première. Daarna is de musical nog te zien tot en met 15 oktober in Parkvilla Theater Alphen, theater Vianen, in Vianen, Het Klooster in Woerden, het Arto Theater in Schoonhoven en Theater Peeriscoop in Gorinchem.

