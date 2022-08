Diamantflat plat? Nee, het wordt een grondige renovatie: ‘En tot dan extra controle en schoonmaak’

De kogel is door de kerk; de veelbesproken Diamantflat in Alphen krijgt een uitgebreide renovatie. Daarmee is sloop en vervangende nieuwbouw van de baan.

Dat laat woningcorporatie Woonforte, eigenaar van de flat, weten. Door alle voorbereidingen is de renovatie pas in 2024 mogelijk. Maar in de tussentijd neemt de verhuurder al extra maatregelen, zoals het aanpakken van overlast door hangjongeren en het uitvoeren van extra schoonmaakrondes.

Quote We juichen het altijd toe als Woonforte woningen in onze gemeente opknapt of renoveert Woordvoerder gemeente Alphen

De flat in de edelstenenbuurt in Alphen heeft al jaren een zekere naam. Er is sprake van hardnekkig vandalisme, bewoners klagen over rondhangende jeugd van elders uit de stad en in sommige periodes waren er meermaals mishandelingen en hoogoplopende ruzies. Een groep buurtvaders en -moeders probeert sinds tweeënhalf jaar de sfeer en het gedrag op straat te verbeteren door rechtstreeks overlastgevers aan te spreken.

‘Niet altijd duidelijk geweest, maar we gaan het nu beter doen’

Woonforte heeft nu besloten om het complex een grondige opfrisbeurt te geven. In een brief aan de bewoners erkent de corporatie dat zij te lang heeft gewacht met onderhoud. ,,Ook zijn wij niet altijd duidelijk geweest over onze plannen met het gebouw: slopen of opknappen.’’ Maar de verhuurder wil het ‘vanaf nu beter doen’.

Ter voorbereiding spraken medewerkers van de corporatie met 50 bewoners om de grieven, maar ook de pluspunten op een rijtje te zetten. Meest genoemde klachten voor binnenshuis is tocht en kou in de winter, schimmel en slechte ventilatie, en slechte staat van muren, keuken en sanitaire ruimtes. Voor de flat als geheel zit veel mensen de viezigheid van hal en liften dwars. Ze storen zich bovendien aan uitval van de liften. Ook vaak genoemd is ongedierte. Laatste pijnpunten zijn herrie en overlast.

Druk op woningmarkt erg groot

Een woordvoerder zegt: ,,Wij herkennen de uitkomsten en hadden die ook wel verwacht. Wel viel ons op dat de mensen wel tevreden zijn met de woning zelf.’’ Zo zijn de meeste bewoners erg te spreken over de grootte van hun woning, het uitzicht en de nabijheid van de winkels.

Een mogelijkheid was om het complex aan de Diamantstraat rigoureus plat te gooien en er iets nieuws neer te zetten. Maar Woonforte vindt dat niet verstandig. De woordvoerder: ,,De druk op de woningmarkt is erg groot. Als we de flat gaan slopen, dan moeten we 168 huishoudens een ander huis bieden. Dat zou betekenen dat woningzoekenden nóg moeilijker aan een woning kunnen komen.’’

Ruime opzet is behouden waard

Daar komt nog een ander belangrijk argument bij, vervolgt zij. ,,De flat heeft 150 vierkamerwoningen en 18 driekamerwoningen. De appartementen zijn ruim, zo groot bouwen we tegenwoordig niet meer. Deze kwaliteit van de flat willen we daarom behouden. Het casco van de flat is goed. Vandaar dus renovatie.’’

Het kost nog wel veel tijd om een uitgewerkt plan te maken en er een aannemer bij te zoeken; Woonforte heeft 2024 in de agenda gezet. Om tot die tijd de woonsfeer al wat te verbeteren, heeft de verhuurder meerdere ijzers in het vuur. Zo komt er om de drie maanden een extra grote schoonmaak van de algemene ruimtes op rekening van de corporatie.

Wonen nu al prettiger maken

In het komende najaar krijgen de huurders iemand van Woonforte aan de deur. ‘We gaan u vragen welke eenvoudige maatregelen wij nu al kunnen nemen in uw woning om het wonen prettiger te maken’, schrijft de corporatie in de bewonersbrief. En last but not least komt er in samenwerking met gemeente en politie extra controle op overlast van hangjongeren.

De gemeente zegt ‘met belangstelling uit te kijken naar de plannen’. Een woordvoerder: ,,We juichen het altijd toe als Woonforte woningen in onze gemeente opknapt of renoveert. Dat komt de leefbaarheid in de buurt ten goede.’’

