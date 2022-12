Dierenweide Koudekerk uit financiële zorgen: gemeente zegt drieduizend euro toe

Komt dat zien! Kunste­naars­straat­je houdt open huis: jij kan schilderij van mooist vervallen schuurtje van Groene Hart winnen

Het is een gezellige kunstenaarsstraat, daar aan de Zuidzijde in Bodegraven waar op een stukje van 300 meter acht kunstenaars wonen. Ze maken in hun ateliers - gemaakt in oude boerderijen - onder andere schilderijen, glaskunst, keramiek en ze houden komend weekend open huis. Voordeel: het is niet ver rijden van het eerste tot laatste adres en er valt ook nog wat te winnen.

17:00