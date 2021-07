Dijk gaat schuiven, weilanden in Reeuwijk onder water

videoZo’n 100 meter van de dijk van de ringvaart tussen de Kerkweg en de Tempeldijk in Reeuwijk is maandagmorgen gaan schuiven. Hierdoor is een groot gat ontstaan en is een deel van de Middelburg-Tempelpolder ondergelopen. De Tempeldijk is afgesloten.

De dijk is over enkele tientallen meters doorgebroken, zegt woordvoerster Ingrid de Roos van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Hoogheemraadschap is met lokale boeren en een loonbedrijf bezig een kleiwal aan te leggen om het water tegen te houden. Dat lijkt vooralsnog voldoende, aldus De Roos.

De Middelburg-Tempelpolder heeft een landbouwfunctie. Het is een van de diepste polders en heeft last van opborrelend zout water. Mede hierom wilde de provincie Zuid-Holland de polder zo’n twintig jaar terug laten onderlopen.

Rivierkreeft

Een politiehelikopter is vanmorgen over het getroffen gebied gevlogen om de schade in kaart te brengen. Het vee dat in de weilanden stond is inmiddels overgebracht naar hoger gebied. Er zijn geen woningen of bedrijven geëvacueerd. Het beperkt zich tot wateroverlast. Hoe de dijk kon doorbreken, kan De Roos nog niet zeggen. Dat gaat het Hoogheemraadschap onderzoeken.

Quote Het stikt van de Amerikaan­se rivier­kreef­ten daar. Zij graven gaten en holletjes in de dijk Veehouder

De ringvaart is op de bewuste plek zo’n 10 meter breed. Een veehouder, die zelf niet getroffen is, vertelt tegen het AD dat de dijk al jaren slecht is. ,,Twee of drie jaar geleden heb ik het bestuur van het waterschap al gewaarschuwd dat het daar niet goed gaat. Dat komt door de Amerikaanse rivierkreeft. Het stikt van die beesten daar. Zij graven gaten en holletjes in de dijk.”

Maar, aldus de veehouder, het waterschap heeft niet opgetreden. ,,De ‘geleerden’ achter hun bureau bij het waterschap zeggen dat het koeien zijn die de dijk schade toebrengen. Daar ben ik het niet mee eens. Koeien houden de zode juist dicht.”

Woordvoerster Carla van Zuijlen van het Hoogheemraadschap van Rijnland kan maandagmorgen niet zeggen of de kreeften inderdaad de boosdoener zijn. ,,De oorzaak is nog niet bekend, daar gaan we onderzoek naar doen.”

Dijkdoorbraak Wilnis 2003

In veendijken kunnen scheuren ontstaan, waardoor het veen kan verdrogen. Hierdoor wordt de dijk lichter en kan gaan schuiven. Dat gebeurde op 26 augustus 2003 in Wilnis (bij Vinkeveen en Mijdrecht). Toen ging een deel van de ringdijk langs de ringvaart van de Polder Groot-Mijdrecht schuiven door langdurige droogte.

De veendijk schoof over een lengte van 60 meter de polder in. De ringvaart viel droog en in de straten van de woonwijk Veenzijde kwam een halve meter water te staan. Er traden verzakkingen op, met als gevolg dat gas-, water- en elektriciteitsleidingen afbraken. Circa 1500 bewoners moesten een dag worden geëvacueerd.

Naar aanleiding van deze dijkdoorbraak is veel onderzoek gedaan naar de sterkte van dit type dijk. Bij warme en droge zomers geldt bij waterschap van Rijnland een calamiteitenregime, waarbij dit type dijken geregeld gecontroleerd wordt. Rijnland heeft 1280 kilometer dijk, waarvan 256 kilometer droogtegevoelig is en 7,5 kilometer is zee-droogtegevoelig.

