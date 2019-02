Dineren in rijdende trein: ‘echt een uitje’

De Dinner Train is een nieuw concept, vertelt Tim Beltz van Railpromo. De eerste Dinner Train vertrekt eind maart vanaf Rotterdam. Daarna volgen nog Den Haag en Zoetermeer, vervolgens is het de beurt aan Alphen.

Het idee is simpel: je stapt aan boord van de trein en krijgt onderweg een diner voorgeschoteld. „Er passen 215 mensen in de trein”, zegt Beltz. „We zijn flexibel. We kunnen meer of minder rijtuigen aankoppelen.”

De trein maakt een ronde van zo’n twee uur. De route kan per keer verschillen, de trein moet rekening houden met de bestaande dienstregeling. „Er kan altijd iets gebeuren waardoor we een andere route moeten rijden. Daarom vertellen wij bewust niet wat de route is. Wij zijn afhankelijk van de andere gebruikers op het spoor.”

Machinisten

De treinen zijn speciaal omgebouwd om dienst te doen als Dinner Train. Ook zijn de machinisten geselecteerd: ze moeten rustig rijden, maximaal 120 kilometer per uur. Dit om te voorkomen dat het eten en drinken door de trein zal vliegen bij een bocht of op een hobbelig gedeelte. „Je merkt er dan ook niks van als je achteruit rijdt. De treinen zijn helemaal ingericht op een rustige rit.”

Quote Mensen ervaren gezonde spanning, omdat het wel bijzonder is Tim Beltz Railpromo probeerde de laatste maanden verschillende dingen uit, maar de Dinner Train was het grootste succes. Vanaf 37 stations vertrekken de komende weken treinen met dinerende mensen. Daarbij is rekening gehouden met bierliefhebbers.



„Heel vaak wordt wijn geserveerd bij een diner”, vertelt Beltz. ,,Wij hebben heel bewust gekozen voor een bierspijs-combinatie. Mensen zien dit ook niet alsof ze uit eten gaan. Het is echt een uitje. De sfeer in de trein is heel gezellig. Ook ervaren mensen gezonde spanning, omdat het wel bijzonder is.”

Overigens mogen kinderen ook mee aan boord, er is een speciaal kindermenu. De eerste rit vertrekt rond 17.00 uur. Of er ook grapjes gemaakt worden als de trein vertraging oploopt? „Wij communiceren geen vertrektijd, maar spreken af hoe laat mensen op het station moeten zijn. Het is wel zo dat als we moeten vertrekken, we niet op de gasten kunnen wachten. Ze moeten dus echt op tijd op het perron zijn.”