Dip van De Gelaarsde Kat is niet aan te slepen

trots op... dipsausGelaarsde Kat. De dipsaus van bistro De Gelaarsde Kat was al wereldberoemd in Alphen, maar verovert ook in hoog tempo de rest van Nederland. Winkeliers staan in de rij en de dip is niet aan te slepen. Inmiddels is de dip verkrijgbaar in 200 winkels.