Dit bouwbedrijf uit Roelofarendsveen is verkozen tot beste werkgever van Nederland

video Explosief ontploft bij voordeur van woning in Alphen, bewoonster springt met kinderen uit raam

2 juni Bij de voordeur van een huis aan de Stoelmatter in Alphen is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief ontploft. De bewoonster sprong met vier kinderen naar beneden. Na een korte nacht staat ze op de stoep voor haar woning. ,,Waarom hier? Geen idee. En wie? Ik weet van niks. Mijn ex was het niet.”