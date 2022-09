Dit dorp kan flitspaal voorlopig op zijn buik schrijven (daarvoor moet eerst de maximumsnelheid omhoog)

In iedere schuur in dit dorp wordt hard gewerkt voor dé dag van het jaar: ‘Altijd kippenvel als het begint’

In elke schuur of loods in Roelofarendsveen zijn tientallen mensen dezer dagen druk bezig met hun bloemencorsowagen. Nu de feestweek is begonnen is het hele dorp in touw om er flitsend uit te zien tijdens dé dag van het jaar. ,,Er is concurrentie. Maar natuurlijk wel met een knipoog.”

