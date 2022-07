Dit dorp vierde zijn 750ste verjaardag, maar het had weinig gescheeld of er was niks te vieren geweest

Twan Wiltenburg verlaat Italië voor tweevoudig Champions Lea­gue-win­naar: ‘Ook Polen heeft z’n charme’

Volleybalinternational Twan Wiltenburg (25) heeft met de Poolse topclub Zaksa Kędierzyn-Koźle nieuw onderdak gevonden. De in Zevenhuizen opgegroeide middenblokkeerder komt over van het Italiaanse Cisterna, waar hij veel leerde maar geen duidelijkheid kreeg over een nieuwe verbintenis.

