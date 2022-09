Dit goede doel gaat alleen nog maar collecteren met QR-code: ‘Nieuwe generatie doneert graag digitaal’

CORONA Kerken lopen duizenden euro's mis door coronacri­sis: ‘Het loopt hard achteruit’

Kerken zetten alle zeilen bij om misgelopen inkomsten alsnog binnen te hengelen, nu er door de coronamaatregelen niemand in de kerk is om de collectezak te vullen. Met extra oproepen in het parochieblaadje of een moderne collecte-app proberen de geloofsgemeenschappen in het Groene Hart de financiële schade te beperken.

13 juni