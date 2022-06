Dit heeft de vruchteloze Castellum-aanbesteding Alphen gekost

Dat meldt de gemeente. Die zocht naar een nieuwe, commerciële partij om het theater aan het Rijnplein te gaan exploiteren, omdat het wel eens klaar moest zijn met het steeds financieel bijspringen bij de huidige uitbater. Dat is Castellum BV waar de gemeente 100 procent aandeelhouder van is.

De zoektocht verliep via een aanbesteding. Vier geïnteresseerde partijen, waaronder Archeon en een groep Alphenaren met onder meer ex-burgemeester Nico Schoof, dienden een plan in. De gemeente meldde dat geen van de plannen voldeed.

,,Ik ben net als velen verrast, maar het is een verstandig besluit”, reageerde theaterdirecteur Marcel ’t Sas. ,,We hebben heel lang in onzekerheid gezeten over de toekomst, dus dit zorgt voor opluchting en duidelijkheid. Het is ook een teken van vertrouwen.”