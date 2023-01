Dit huis heeft een voor, zij- én achtertuin (en binnen ook nog eens acht ruime kamers)

De makelaar suggereert het zelf in zijn advertentie op Funda. De (mogelijke) kangoeroewoning telt 8 ruime kamers op 2 verdiepingen. Je loopt elkaar dus niet voortdurend mopperend in de weg, zoals in een vakantiebungalow.

Van buiten lijkt deze parel op een voormalig schoolgebouwtje of het verstild onderkomen van een kloosterorde. De huidige bewoners hebben de laatste jaren hun stinkende best gedaan om deze woning uit 1945 flink op te knappen. Strak gestuukte wanden, radiator, 7 kunststof kozijnen, toilet, badkamer op de eerste verdieping, gevelrenovatie, dakisolatie, 16 zonnepanelen, cv-ketel en dubbelglas behoorden tot de reeks activiteiten. Toen ze toch lekker bezig waren, werden ook de voortuin en zijtuin meegenomen. Met een royale achtertuin in het achterhoofd kun je dus altijd een plek in de zon of schaduw vinden.

Open haard

De ruime eetkamer biedt gelegenheid om met een groot gezelschap te dineren. Over voldoende licht hoef je niet in te zitten, want de hoge nok en het dakraam zorgen voor sfeer en veel lichtinval. De benedenverdieping beschikt over een slijtvaste jatoba houten vloer. Via de eetkamer beland je in de woonkamer met open haard. Grenzend aan de keuken is een speelgedeelte voor de kinderen. Hier kan desgewenst een tweede eetkamer of praktijkruimte worden gecreëerd.

De eerste verdieping beschikt over drie slaapkamers. Er is een mogelijkheid om een dakterras te creëren, dat toegankelijk is via de overloop. De tuin is voorzien van een grote schuur met bergzolder. Aan de voorzijde van de woning kan men twee auto’s op eigen terrein stallen. Overbieden hoeft wellicht niet meer met gestaag dalende huizenprijzen en hogere woonlasten. Vooralsnog is het openingsbod bepaald op 625.000 euro k.k.

