Dit huis met vier torentjes en een kamer-en-suite is nauwelijks veranderd sinds 1912

Ooit was de Nieuwstraat de winkelstraat van Boskoop, zo weet Kirsten van Leeuwen inmiddels. Daar is nu weinig meer van terug te vinden. Ook niet aan hun woning, hoewel Kirsten en Pepino niet weten of het ooit een winkel is geweest. Waarschijnlijk niet, want de begane grond heeft een indeling van een kamer-en-suite met twee grote deuren met veel glas. En aan alles is te zien dat die er niet later in is gemaakt.