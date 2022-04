Dit is hoeveel Oekraïense vluchtelingen zich inschreven in jouw gemeente

In Alphen schreven 223 Oekraïners zich in. Ook de Krimpenerwaard (134) en De Ronde Venen (118) hebben veel inschrijvingen. Waddinxveen hoort met 132 ook bij de gemeenten met de meeste inschrijvingen in de regio, en ook in verhouding met het inwonertal is dat hoog: 42 per 10.000 inwoners.