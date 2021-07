Dit liedje van Willemijn (23) is een wereldhit: ‘Toen ik de videoclip voor het eerst zag, kreeg ik kippenvel’

Willemijn groeide op in Bodegraven. Nu bestormt ze met haar muziek Azië, want het nummer Weekend dat ze schreef voor de K-popartiest Taeyeon is een hit in Korea. K-pop is een muziekgenre uit Zuid-Korea, dat bestaat uit een mix van muziekstijlen zoals hiphop- en pop. In een week tijd werd de single Weekend meer dan 8 miljoen keer bekeken op YouTube.