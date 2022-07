Dit lieflijke huisje is groter dan je denkt

Wat ontzettend groot! Tim en Roos horen het telkens als ze bezoek krijgen. Dat komt doordat de benedenverdieping dankzij een uitbouw bijna twee keer zo groot is geworden. De leefruimte is nog eens extra vergroot door de veranda. Roos: ,,Dat zithoekje is een heerlijk plekje, want in de avond valt daar nog heel lang de zon op. Het is zo’n plekje waar je niet meer weg wilt.’’