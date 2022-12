Dit sprookjesachtige huis met zeven slaapkamers zou zomaar als decor van een Disney film kunnen fungeren

WOONPARELWie diepe zakken heeft en een schitterende karaktervolle woning wil aanschaffen, zou zich eens over het pand aan de Burgemeester Colijnstraat 46 in Boskoop moeten buigen. Het water loopt je in de mond. De prijs is er ook naar: 1,325 miljoen euro kosten koper.

De unieke fundaparel openbaart zich in een eeuwenoude straat, die vanaf het centrum in de richting van Alphen meandert. De variatie in deze straat is enorm. Het grootste huis telt 1.860 vierkante meter en de kleinste woning telt amper 8 vierkante meter.



Ook de ouderdom verschilt fors. In 2019 werd voor het laatst een pand gebouwd; in 1878 werd voor het eerst een woning opgetrokken in deze buurt van het kwekersdorp, die tegenwoordig ‘Draaistok’ wordt genoemd.

Dan het juweel zelf. Het sprookjesachtige aanzicht brengt je meteen in een opperbeste stemming. Wie zich op het begeleidende filmpje van de makelaar laat meezeulen door de sfeervolle vertrekken, wil aan het eind het huis niet meer uit. De combinatie van stijlvolle meubels en klassieke attributen is ijzersterk. Dicht in de buurt van het winkelcentrum en de kabbelende Gouwe heb je op geringe afstand alles bij de hand. Je vraagt je haast af waarom het pand überhaupt te koop staat.

Zeven slaapkamers

De woning uit 1906 telt drie lagen en zou zomaar als decor van een Disney film of kinderserie kunnen fungeren. Naast zeven slaapkamers (!), een woon- en eetgedeelte, authentieke details en een woonoppervlakte van 400 vierkante meter beschikt de nieuwe eigenaar over een groen perceel van maar liefst 2.000 vierkante meter.



Heel Boskoop zou in de tuin voor een groot televisiescherm naar de voetbalwedstrijden van Oranje kunnen kijken. Inpandig zijn er drie badkamers – inclusief ligbad en douche – en een batterij aan toiletten. Het in 2019 geïsoleerde dak is voorzien van zonnepanelen.



Uiteraard ontbreekt de alarminstallatie niet.

