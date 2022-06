Dit toneelstuk over Franse invasie in rampjaar 1672 is nog steeds actueel: ‘Je moet strijden voor de vrijheid’

De groep van honderd bezoekers wordt direct bij aankomst al opgesplitst in Republikeinen en Prinsgezinden. De ene groep wandelt naar de Herberg waar ze de kleine, dappere soldaat ontmoeten. Tegelijkertijd vertelt jonkvrouw Margaretha Turnor in de Schuilkerk over hoe ze de Franse inval beleeft. Ze tuimelt tijdens de daarop volgende economische crisis na de inval vanuit haar paleisje in een kneuterige woning.

Volgens Lucienne de Valk is het meer dan de moeite waard om te komen. ,,Het is niet alleen een voorstelling om de gebeurtenissen van 350 jaar terug te herdenken. Het gaat ook over de tegenwoordige tijd. Want we merkten met de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dat vrijheid iets is waar we heel erg trots op moeten zijn en waar we voor moeten strijden’’, vertelt De Valk. ,,Ook is het leuk om de in 1672 beschadigde schuilkerk te kunnen bezoeken. Niet iedereen weet dat dit gebouw er staat.’’