Dochter (5) van Tim Coronel was eerste coronapatiënt in Alphen: ‘Binnen een dag wist iedereen het’

Wandelaars geïrri­teerd over ‘illegaal’ hek op populair looppad: ‘Dit is onrecht’

24 december De Grechtkade is een populair en landelijk gelegen wandelpad langs het riviertje De Grecht tussen Woerden en Woerdense Verlaat. Het pad is al jaren openbaar toegankelijk, maar een deel zou door bewoners ‘illegaal’ zijn afgezet met een hek, beweren wandelaars. De bewoners ontkennen dit. Wandelaars moeten nu een stuk omlopen en dat leidt tot irritaties: ,,Dit is onrecht.”