Dode bij autobrand A4: weg afgesloten en politie doet groot onderzoek

Gouden pollepel Grandcafé De Hoek in Boskoop mag wel een tandje bijzetten

10:41 De niet al te druk bezette eetzaal is langdurig bedieningsloos in grandcafé De Hoek in Boskoop. De hoofdgang is de beste van de avond. De website is toe aan een update. Op enkele fronten mag dit restaurant wel naar een hogere versnelling schakelen.