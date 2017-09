Dode Bodegraver die afgeleverd werd bij politiebureau gewurgd met riem

De 74-jarige Bodegraver die in juni dood werd afgeleverd op het politiebureau in Gouda, is gewurgd met een hondenriem.

Dat blijkt uit documenten van de rechtbank. Op 16 juni werd de Bodegraver het slachtoffer van een misdrijf. Een 50-jarige man wordt doodslag ten laste gelegd.

De 74-jarige man zou zijn omgekomen bij een ruzie in een woning aan de Ingelanden in Bodegraven. Daar werd diezelfde nacht en zaterdagochtend onderzoek gedaan door de politie. Het huis werd vervolgens verzegeld, omdat het als plaats delict wordt beschouwd.

Honkvast

De verdachte, de 50-jarige M.R., moet volgende week vrijdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Hij leverde met drie anderen de overledene in de nacht van 16 op 17 juni van dit jaar in een bestelbusje af op het politiebureau in Gouda. De vier werden direct aangehouden. R. is de enige die volgende week voor de rechtbank komt.

Het slachtoffer was geboren en getogen in Bodegraven. Hij had, volgens zijn oudere broer, op meerdere adressen in het dorp gewoond. ,,Hij was niet zo honkvast.'' Na zijn pensionering ging de ex- vrachtwagenchauffeur met een Poolse vrouw samenwonen in Polen in de buurt van de grens met Tsjechië. Voor familiebezoek kwam hij geregeld terug naar Bodegraven, waar hij bij zijn oudere broer logeerde aan de Dronensingel.