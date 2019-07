Dode man in berm was dader schietpartij Mijdrecht

Bezwaar tegen komst arbeidsmi­gran­ten in Roelofa­rends­veen afgewezen

16:54 Een bezwaarschrift tegen de komst van arbeidsmigranten aan de Sotaweg 27 en 29 in Roelofarendsveen is afgewezen. Zorgen over toenemend verkeer zijn ‘ongegrond’, laat wethouder Yvonne Peters weten.