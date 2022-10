Dode vrouw in woning Alphen, twee mannen gearresteerd: 'Ging er heftig aan toe’

UPDATE MET VIDEOIn een woning aan de Groenoord in Alphen is woensdagochtend een overleden vrouw aangetroffen. Dat heeft de politie bevestigd. De politie heeft in verband daarmee vrij snel twee verdachten aangehouden.

Over wat er zich in de woning precies heeft afgespeeld, is niet veel bekend en daar kan de politie vanwege het onderzoek niks over loslaten. Wel is duidelijk dat de politie omstreeks 8.30 uur een melding kreeg over een man die zich verward gedroeg. Deze 30-jarige man is opgepakt.

De melding leidde naar een woning aan de Groenoord, waar een overleden vrouw werd aangetroffen. Het huis is eigendom van een 52-jarige vrouw. Binnen is een 23-jarige man aangehouden. De recherche onderzoekt de betrokkenheid van beide verdachten bij het overlijden van de vrouw. Forensische onderzoekers doen sporenonderzoek in en rond de woning.

Net na de aanhouding van de twee mannen arriveerden een ambulancewagen en een traumahelikopter. De ambulance is echter zonder slachtoffer vertrokken. Het rechercheteam zocht meteen de omgeving af naar sporen die een van de verdachten tijdens zijn vlucht zou hebben achtergelaten.

Een verdachte had zich, volgens ooggetuigen althans, onder het bruggetje over de watergang verschanst, maar kon toch in de boeien geslagen worden.

Getuige

Een wijkbewoonster was getuige van de aanhouding van een van de twee verdachten. ,,Het ging er vrij heftig aan toe", vertelt zij: ,,Wat die knul allemaal uitkraamde tegen die politiemensen, was niet misselijk. Ze hadden hem vrij snel te pakken. Van die andere verdachte weet ik niets.”

Halverwege de middag werd op het nabijgelegen parkeerplaatsje een politie-unit geplaatst voor forensisch onderzoek. Op dat moment werden ook zwarte schermen geplaatst om de woning waar de vrouw levenloos werd aangetroffen.

Willem van Harskamp woont achter de plek des onheils. Hij liet woensdagochtend z'n hond uit toen hij de commotie in de straat zag. Van Harskamp had al meteen in de gaten dat het ernst was. ,,Er landde een traumaheli in de buurt en er stonden een paar ambulancewagens. Na korte tijd zijn die wagens weer vertrokken.”

Het was best druk op straat, zegt Van Harskamp. ,,Er waren nogal wat ouders met hun kinderen op straat. De school was net open. Ik merkte toen wel enige paniek in de buurt. Ik weet niet of veel kinderen van die school er iets van meegekregen hebben. Dat hoop ik niet tenminste. Het is hier altijd redelijk rustig in de buurt. Aanvankelijk dacht ik dat een ongeluk met een fietser was gebeurd bij het bruggetje. Dat gebeurt nog wel eens.”

© 112HM

De protestants-christelijke J.P. Sweelinckschool voor basisonderwijs ligt schuin tegenover de woning waar het geweldsincident heeft plaatsgevonden. Schooldirecteur Annet Kramer wil er weinig over kwijt. ,,Wij doen er juist alles aan om de rust te bewaren en hebben afgesproken er niets over te zeggen.”

Een achterbuurvrouw, die haar naam niet wil noemen, zegt de bewoonster enigszins te kennen. ,,Een hele vriendelijke vrouw. Ik sprak haar wel eens. Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Geen idee wat precies, maar als zij inderdaad is omgekomen, vind ik dat heel erg.”

Thuis

Volgens de buurvrouw had de vrouw twee volwassen kinderen van wie een in de Verenigde Staten zou wonen en een jongen nog thuis. De bewoonster van het huis zou daarnaast nog onderdak hebben geboden aan een jonge man uit Venezuela. Dit is overigens nog niet bevestigd door de politie. ,,Die jongens heb ik wel eens gezien op straat, maar ik ken ze verder niet”, vertelt zij.

Het is niet bekend gemaakt of de zoon en de naar verluidt inwonende man iets met het incident te maken hebben gehad en of zij aanwezig waren tijdens het incident.

,,Ik hoorde vanochtend veel geren bij mij achter”, zegt de buurvrouw: ,,Ik dacht al meteen dat het niet goed was maar wist niet waar het kabaal vandaan kwam. Dat begreep ik pas later. Als ik zo terug denk, heb ik gisteravond ook geluid uit die richting gehoord op straat. Ik heb daar verder geen acht op geslagen.”

Een van de twee verdachten werd woensdagochtend opgepakt. © 112HM

