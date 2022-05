Doek valt alsnog voor bewoners Noorderkeerkring: langer blijven in jongerencomplex niet haalbaar

Dat blijkt uit een brief van het gemeentebestuur. Dit heeft juridische redenen. Verlengt Alphen de tijdelijke huurcontracten, dan komen de huurders onder de huurbescherming te vallen en dat kan het gemeentebestuur niet aanbieden.

In het oude GGZ-pand (zo’n 126 woonunits) brak in maart onvrede uit, omdat bewoners per 1 juli moeten vertrekken. Volgens bewoners en wat politici staan huurders ‘zomaar’ op straat. Woonforte zou het complex nu al slopen om er nieuwe sociale huurwoningen neer te zetten, maar besloot het aan te bieden voor de opvang van Oekraïners. Ja, zeggen Woonforte en beheerder Villex: de contracten waren al van tijdelijke aard en het was al heel lang bekend dat het op 1 juli klaar zou zijn voor de huurders.

Wethouder Gerard van As liet op aandringen van de politiek uitzoeken of bewoners alsnog langer konden blijven. Dat blijkt dus geen optie, maar de gemeente heeft Woonforte en Villex wel op het hart gedrukt zich maximaal in te spannen om een andere woning voor de huurders te vinden. 27 van de ooit 80 huurders hebben zo’n verzoek ingediend. Twee ervan komen hier vanwege hun huurgedrag niet voor in aanmerking, negen kunnen er naar De Jozef.

Terugvaladres

,,Beide organisaties kunnen geen garantie geven dat herplaatsing voor iedereen gaat lukken. In dat geval moeten de huurders gebruik maken van hun terugvaladres”, schrijft Alphen.

Maar dat schiet SP-raadslid Iris van de Kolk, die eerder al vragen over de situatie stelde, in het verkeerde keelgat. ,,Van As laat zich met een kluitje in het riet sturen en zegt niks te kunnen garanderen voor hen. Ze moeten maar naar hun ‘terugvaladres’, wat ze niet hebben. Dit kan echt niet”, schrijft ze op Twitter.

In een brief van Woonforte staat dat huurders bij het tekenen van de huurovereenkomst een terugvaladres moesten opgeven, ‘zodat er een alternatief is als de tijdelijke verhuur is beëindigd.’

