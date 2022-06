Dol op TikTok? Boek dan escapetocht De Uitdaging bij Ter Aars buurthuis Triggr

Geen escaperoom, maar escapetócht, geïnspireerd door TikTok. Buurthuis Triggr in Ter Aar heeft iets leuks voor kinderen vanaf 10 jaar. ,,Bij het maken en testen van de tocht luisterden we heel goed naar de jeugd”, vertelt Barbara Zornig van Triggr.

Zijn de escaperooms van Triggr niet leuk genoeg meer?

Zornig: ,,Zeker wel, maar vooral onze grote escaperoom Unsolved is minder geschikt voor jeugd, dus we wilden meer aansluiten bij hun belevingswereld. Nou, dan kom je al gauw uit bij TikTok, hét kanaal voor korte videofilmpjes.”

Dus deelnemers aan jullie tocht gaan die filmpjes maken?

,,Ik wil natuurlijk niet te veel verklappen, maar kan wel zeggen dat ze een voorbeeld zien op TikTok en dan enkele challenges moeten doen, waarbij ze inderdaad het resultaat filmen. Er zit iets met voetbal in en iets met een dansje, de rest moeten ze zelf maar komen ontdekken. Onze pakweg anderhalf uur durende tocht heet niet voor niets De Uitdaging, dus je moet wel een beetje lenig en sterk zijn.”

Klopt het dat de deelnemers een koffertje meekrijgen?

,,Ja, daar zitten onmisbare attributen in voor onderweg. Wat ook heel grappig is, is dat mensen op straat anderen met zo'n koffer zien en dan meteen zullen denken: Oh, die komen bij Triggr vandaan.”

Hebben jullie al veel boekingen?

,,Zaterdag gingen de eersten en we hebben nog enkele groepen in de agenda staan, ja.”

Ik zie bij Triggr op het terrein ook een escapecaravan staan. Hoezo dat?

,,Dat is een muzikale escaperoom waarmee we ook heel makkelijk op pad kunnen. Zo zijn we er eerder dit jaar mee naar festival Paaspop geweest en staan we komend najaar op de Alphense jaarmarkt.”

Wat is de volgende stap?

,,Een moord-escapetocht, die maken we samen met Anke Steffers uit Ter Aar, die eerder haar eigen moordspel bedacht. Dat konden mensen online spelen. We maken er nu een middagvullende tocht vol uitdagingen van. We hebben al veel voorpret gehad.”

