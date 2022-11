Domenique (19) en Ilse (21) krijgen allereerste Alphense jeugdlintjes uit handen van burgemeester Spies

Domenique van Ellinkhuizen (19) en Ilse Kreb (22) hebben de eer om de allereerste jeugdlintjes van de gemeente Alphen te hebben ontvangen. Het jeugdlintje is in oktober 2021 door de gemeenteraad ingesteld voor jongeren tussen 4 en 22 jaar voor een eenmalige prestatie en voor langdurige, onbezoldigde hulp of inzet voor de maatschappij.