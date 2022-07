Doorbreek het taboe op armoede: ‘Als je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Als je honger hebt, naar de voedselbank’

Voorzitter Dirk van Kampen denkt dat het vooral gaat om (alleenstaande) ouderen die afhankelijk zijn van een uitkering en zich ervoor schamen wanneer zij bij de voedselbank zouden aankloppen. Hij durft niet te zeggen hoe groot deze groep is. ,,Sommigen hebben nog wel een sociaal vangnet, via hun kinderen. Anderen niet.”

Via de kerken probeerde de Alphense voedselbank al mogelijke afnemers van een pakket te benaderen. Bestuurslid René de Jong: ,,Het is helemaal niet gek als mensen die namens de kerk op bezoek komen dan even vragen hoe het financieel gaat. En dan aangeven dat hulp mogelijk is. Het zou mooi zijn als de kerk die mensen dan wil helpen met aanvragen en ontvangen. Want mensen gaan zelf niet graag naar de voedselbank, uit angst dat bekenden hen daar zien.”