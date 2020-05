van camping tot airbnb Nederlan­ders massaal op vakantie in eigen land? Het Groene Hart heeft nog plek genoeg

18 mei Nederlanders gaan deze zomer massaal in eigen land op vakantie, is de verwachting. Het Groene Hart hoopt van deze toeristenstroom mee te profiteren. Maar met het aantal boekingen in hotels, campings, B&B’s en airbnb’s wil het nog niet vlotten, leert een rondgang. Dus wie nog wat wil reserveren: er is volop keuze. ,,Wellicht dat de mensen stiekem toch nog de hoop hebben dat ze naar het buitenland kunnen.”