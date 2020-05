Waarom de laadplek­ken van elektri­sche auto's dichtbij de uitgang van een parkeerga­ra­ge moeten zijn

6:20 Parkeergarages moeten de laadpalen voor elektrische auto’s verplaatsen naar een plek dichtbij de uitgang. Dat stelt het Woerdense raadslid Jaap der der Does die zich zorgen maakt over de brandgevaarlijkheid in garages. Ook de brandweer maakt zich zorgen. Nu zitten laadpalen vaak nog diep weggestopt in een ondergrondse garage waardoor de brandweer slecht bij de auto kan als daar brand ontstaat.