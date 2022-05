Dorp haalt opgelucht adem: nieuwe bakker gaat wereldberoemde lokale lekkernij tóch verkopen

Bakker van Maanen in Woubrugge gaat het appelsleetje tóch verkopen. De in het dorp wereldberoemde lekkernij is naar verwachting eind volgende week weer te krijgen in de bakkerij aan de Comriekade.

Dat zegt Henk-Jan van Maanen, directeur van de bakkerijketen. En er ligt meer in het verschiet voor de lokale lekkernij, want straks kun je het appelgebakje ook in andere vestigingen van Bakker van Maanen krijgen. ,,We beginnen in Woubrugge en gaan het daarna uitrollen.”

Vorige week stond half Woubrugge op z'n achterste benen. Van Maanen, dat winkel van Tijsterman over had genomen, opende op Bevrijdingsdag. Maar zónder appelsleetjes - een lekkernij die al ruim 50 jaar een begrip is in Woubrugge.

En dat zorgde voor een storm aan reacties op sociale media. In de Facebookgroep Je bent pas een echte Woubruggenaar als... (2200 leden) spreken mensen hun verontwaardiging en onbegrip uit. Ook het personeel van de bakkerij hoopte de nieuwe broodheer op andere gedachten te brengen. ,,Mensen uit dorpen hieromheen komen er speciaal voor naar Woubrugge", zei medewerkster Petra de Kok.

‘Graag verder leven in blazen’

,,We waren verbaasd dat het product zo populair was en dat mensen in Woubrugge het zo missen", zegt Henk-Jan van Maanen. Het appelsleetje wordt straks weer vers in de winkel gemaakt. Andere Van Maanen-winkels moeten daar nog even voor worden opgeleid. Dat doet Van Maanen graag. ,,Het is een heel leuk product dat we graag verder leven in willen blazen en kleur geven.”

Volgens hem is het Duinenbrood van Van Maanen op een soortgelijke manier ontstaan. Daarbij vroegen consumenten ook of het populaire product het verdiende om in andere winkels te komen. Dit brood is nu het belangrijkste product van de bakkerijketen. ,,Of zoiets ook voor het appelsleetje is weggelegd? Dat zou superleuk zijn.”

