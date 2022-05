Dorp in rep en roer, nieuwe bakker verkoopt wereldberoemde lokale lekkernij niet: ‘Dat kan echt niet!’

De bakkerijketen heeft de winkel van Tijsterman overgenomen en opende op Bevrijdingsdag. Zónder appelsleetjes, een lekkernij die al ruim 50 jaar een begrip is in Woubrugge. En dat zorgde voor een storm aan reacties op sociale media. In de Facebookgroep Je bent pas een echte Woubruggenaar als... (2200 leden) spreken mensen hun verontwaardiging uit.

‘Mensen komen er speciaal voor naar Woubrugge’

Petra de Kok is werkzaam bij de bakkerij. Zij heeft Bakker Van Maanen, haar nieuwe broodheer, uiteraard geprobeerd op andere gedachten te brengen. ,,Dat is het eerste wat we hebben gedaan. Mensen uit dorpen hieromheen komen er speciaal voor naar Woubrugge. Maar het past niet in hun protocol of in het assortiment, zeggen ze, en ze nemen dat niet over. Daar kunnen wij dan verder niks aan doen”, zegt ze.