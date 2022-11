Dorp ‘in shock’ om massale bomenkap: ‘Ik heb het met kippenvel en tranen in mijn ogen bekeken’

Ingrid (79) bracht er romanti­sche uurtjes met verloofde door, nu is theehuisje terug: ‘Zo veel herinnerin­gen’

Als kind dronk ze er thee met haar familie. Als jonge vrouw bracht ze er romantische uurtjes door met haar verloofde. Het theekoepeltje van buitenplaats Schoonoord in Boskoop betekent veel voor Ingrid Smit-Nijhof (79). Schoonoord is afgebroken, maar sinds kort is het koepeltje terug in het dorp.

8:56