Dorp omarmt al een jaar de oorlogsvluchtelingen (en helpt tussendoor Maria (97) aan een traplift)

Joke (82) vindt na 47 jaar oorlogs­graf van haar gesneuvel­de vader terug: ‘Heel emotioneel’

Jarenlang was Joke Kempers in de veronderstelling dat het graf van haar vader, die als soldaat in de Tweede Wereldoorlog sneuvelde, geruimd was. Daar bleek helemaal niks van waar te zijn. Dankzij bevlogen onderzoek van Joshua Rijsdam kwam zij erachter dat zijn graf er nog is, op een heel bijzondere plek.