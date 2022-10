Dorpen tegen elkaar opgezet om bibliotheken, vreest politiek: ‘Jammer dat er paniek ontstaat’

Krap bij kas? Steeds meer mensen verkopen hun goud en sieraden door crisis

De energiecrisis slaat hard toe: goud en andere edelmetalen worden steeds vaker verkocht om de dagelijkse lasten te kunnen betalen. Onzekerheid over de economie zorgt al langer voor een toename in de goudhandel. ,,Mensen zijn dan bang dat hun geld snel minder waard wordt en investeren dus in goud.”

19 oktober