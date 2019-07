Dorpsbakker Teun (83) in tranen: hele dorp loopt uit voor 70-jarig jubileumfeest

VideoHet was het best bewaarde geheim van Aarlanderveen, een dorpje onder de rook van Alpen aan den Rijn: de huldiging van bakker Teun van Leeuwen (83). De geliefde dorpsbakker viert zijn 70-jarig jubileum en werd door bijna alle dorpsbewoners verrast in zijn bakkerij.

Zaterdagochtend in de Dorpsstraat. Van alle kanten komen mensen lopend of op de fiets naar het verzamelpunt: het Dorpshuis. De muzikanten van D.S.S. halen hun instrumenten tevoorschijn. ,,We gaan zo meteen in optocht naar de bakkerij," zegt Rick Mulders (37).,,Met de fanfare voorop.”

Mulders bedacht samen met zijn buurman Jan Kroon (34) het verrassingsfeestje voor Bakker Teun. ,,Net als iedereen komen wij ook elke week bij bakker Teun. Op 1 juli was hij 70 jaar bakker in ons dorp. Wij willen hem in het zonnetje zetten."

Mergpijpen

Bakker Teun is tegenwoordig nog drie dagen per week open: donderdag, vrijdag en zaterdag. ,,Dan staat hij om drie uur 's nachts op en dan liggen 's morgens vroeg zijn croissantjes en kaiserbroodjes in de winkel," vertelt Mulders. ,,Daar staat heel Aarlanderveen dan voor in de rij. En voor zijn mergpijpen natuurlijk, die zijn hier wereldberoemd. Voor de krakelingen kwamen mensen uit de hele regio hier naar toe, maar die maakt hij niet meer, dat is te bewerkelijk geworden."

Quote Ik ben heel dankbaar hiervoor en voor Onze Lieve Heer dat we dit mogen doen Bakker Teun van Leeuwen (83) Intussen maken de dorpsbewoners zich op voor de tocht naar de bakkerij. Peter Huitema, Herman en Ria de Jong sluiten aan de in de stoet. ,,Of wij ook bij bakker Teun komen? Nou, absoluut," zegt Huitema. ,,Voor zijn befaamde mergpijpen, je kunt het geen mergpijpjes noemen. Ze zijn enorm groot, mijn vrouw en ik doen er samen mee.”



Bij de bakkerij aangekomen zijn bakker Teun en zijn vrouw Aad compleet overrompeld. De fanfare speelt Lang zullen ze leven en het echtpaar wordt toegezongen door het hele dorp. Saar (6) en Davy (4) mogen bloemen geven.

Tranen

De geliefde bakker is aangedaan. Met tranen in de ogen kijkt hij om zich heen. ,,Ik ben heel dankbaar hiervoor en voor Onze Lieve Heer dat we dit mogen doen," stamelt hij. Rick Mulders bedankt hem namens de dorpelingen. ,,Wij zijn supertrots op onze bakker Teun. En we willen hiermee onze waardering laten zien," zegt Mulders.

Jules van Leeuwen (75) broer van het feestvarken, spreekt ook nog een woordje. Hij zet ook bakkersvrouw Aad in het zonnetje. ,,Zij kwam vijftig jaar geleden als boerendochter hier naar toe. Samen hebben ze lief en leed gedeeld en ziekte overwonnen," blikt hij terug.

De jubilaris is inmiddels wat bijgekomen van het eerbetoon. ,,Wat een verrassing. Nee, ik wist er niks van.” In zeventig jaar is er wel wat veranderd, geeft hij aan. ,,Ik maak andere producten dan vroeger. Toen bakte ik ook nog grote broden." Plannen maakt hij niet. ,,Elke dag komt zoals hij ons gegeven is.‘’

Dorpsbakker Teun (84) werd door heel Aarlanderveen verrast vanwege zijn 70-jarig jubileum.