Dorpsboerderij Nieuwkoop getroffen door vogelgriep, dieren worden afgemaakt

Growshop werd voortgezet als 'tuincen­trum': justitie wil eigenaar en medewer­kers voor 1,5 miljoen euro plukken

De eigenaar en medewerkers van een growshop en later een tuincentrum in Reeuwijk moeten diep in de buidel tasten. Tenminste, als het aan justitie ligt. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat ze ruim 1,5 miljoen euro aan ‘crimineel verdiend’ geld terugbetalen.

7 september