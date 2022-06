Dorpsoverleg wil weten hoe ‘smerig en schadelijk’ de Zijde is voor bewoners

In een brief aan wethouder Gert-Jan Schotanus verzoekt voorzitter Sjaak Koster van het Dorpsoverleg om hiervoor de Omgevingsdienst Midden-Holland in te schakelen. Deze dienst is gespecialiseerd in dit soort onderzoeken.

Koster meent dat het hoog tijd is dat wordt bekeken of de bewoners van de Zijde en de omliggende straten worden blootgesteld aan te hoge uitstoot schadelijke stoffen. Koster: ,,Tot nu toe gaat het in de discussie over bereikbaarheid en verkeersproblematiek steeds over de vele meters blik op de Zijde. Over de Zijde en het dorpscentrum dat dichtslibt met auto’s. Maar de mensen die aan de Zijde en de omliggende straten wonen, hebben ook te maken met stikstofoxiden en fijnstof”.

Koster wil dit ‘gevoel’ straks kunnen onderbouwen met cijfers.

Het is niet de bedoeling van het Dorpsoverleg dat de Zijde wordt ‘dichtgegooid’ voor verkeer, verzekert Koster. ,,Integendeel. De Zijde is een verkeersader die cruciaal is voor de plaatselijke economie. Wel willen we met het onderzoek de discussie een nieuwe, extra impuls geven. En daarmee wellicht het draagvlak voor mogelijke oplossingen vergroten.”

