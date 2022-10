Dreigende inkrimping voorlopig afgewend; bieb krijgt verlenging van een jaar

Houd de bibliotheek van Leimuiden in elk geval open. Maar zorg bovendien dat het beschikbare geld beter over de dorpen van Kaag en Braassem worden verdeeld.

Met die opdracht stuurt de gemeenteraad wethouder Nick van Egmond (onderwijs, cultuur en financiën, D66) op pad. De bieb blijft, tot opluchting van het dorp, ook het komend jaar in sporthal 't Spant gehuisvest. Het idee een boeken-afhaalpunt in te richten, zoals eerder door het college was voorgesteld, verwijzen de raadsfracties naar de prullenbak.

De gemeente heeft het bibliotheekwerk uitbesteed aan welzijnsorganisatie De Driemaster en bibliotheek Rijn en Venen. Die zijn van plan om de bieb in Roelofarendsveen onder te brengen in de nieuwe Tech Campus, het vroegere Bonaventura College. Maar daar wringt de schoen, want dit is wel duurder en er is maar één pot geld voor bibliotheekwerk in de hele gemeente. De bieb in andere dorpen moet daarom voordeliger.

Culturele barbarij

Bij de maandagavond gehouden adviserende raadsvergadering werd duidelijk dat Leimuiden daartegen in opstand komt. Zoals inspreker Van Tol het schetst: ,,Het lijkt of De Driemaster alles bepaalt en niet de gemeente. Ik vind dat culturele barbarij. Als ik een afhaalpunt in mijn dorp wil, ga ik wel naar de chinees of de pizzeria.’’

Wat nu volgens hem én verscheidene raadsleden dreigt te gebeuren, is dat dorpen tegen elkaar worden uitgespeeld. ,,Lezen is geestelijk bewegen. Doe er wat aan, wethouder. U kunt nu scoren.’’

Gedegen bibliotheek hoort bij vitale kernen

Vanuit Leimuiden is bovendien kritiek op de koers van de gemeente. Annemarie van der Veen van vrijwilligersorganisatie Family Factory: ,,Deze bieb voldoet duidelijk in een behoefte, getuige de 1100 handtekeningen. U wilt sterke vitale kernen? Daar hoort een gedegen bibliotheek bij.’’

Wethouder Van Egmond belooft in elk geval de bieb in Leimuiden nog een jaar in de huidige vorm open te houden, wat 60.000 euro kost. Tegelijkertijd zet hij op een rijtje wat de verschillende mogelijkheden in het dorp zijn én houdt hij de financiering van het algehele bibliotheekwerk in Kaag en Braassem tegen het licht.