Dreiging met schietdrama in Nieuwkoop

De tekst is inmiddels weggehaald, maar een foto van de poster gaat rond op social media, vaak met daarbij de tekst 'Ga zaterdag niet naar de markt.' De politie zet zaterdag agenten in om te surveilleren bij de Albert Heijn in Nieuwkoop. ,,Dit is een hele lelijke bedreiging. We hopen dat het een grap is, maar we zijn op zoek naar mensen die gezien hebben dat deze tekst op de poster geschreven is of die geruchten in de wandelgangen hebben gehoord. We vragen die mensen om zich te melden,'' zegt een woordvoerder van de politie. De tekst wordt nader onderzocht bij de politie.